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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيجا أساسيًا مع أهلي جدة ضد الفتح بالدوري السعودي

فيجا
فيجا

كشف ماتياس يايسله، المدير الفني لـ  أهلي جدة تشكيل فريقه لمباراة الفتح المقرر لها مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتبدأ مباراة أهلي جدة ضد الفتح في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
 

تشكيل أهلي جدة ضد الفتح بالدوري السعودي:


في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: الزبيدي، ديميرال، روجر إيبانيز، بسام الحريجي
في الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابرييل فيجا
خط الهجوم: آلان ماكسيمين، روبيرتو فيرمينو، رياض محرز

تعادل الفتح في مباراته الأخيرة ضمك بهدفين لكلاهما، فيما انتصر أهلي جدة على الطائي بهدفين نظيفين، في لقائه الماضي.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل الفتح في المركز الحادي عشر بالترتيب برصيد 5 نقاط.
 