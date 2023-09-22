حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة:
- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة
- الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة
- مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة
- سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة
- أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة