الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة

بوابة الوفد الإلكترونية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة:

  • القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة
  • الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة
  • مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة
  • سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
  • قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة
  • أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة
الجريدة الورقية