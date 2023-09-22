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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المغازي: التصويت الإلكتروني منصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (شاهد)

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله المغازى معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

أكد الدكتور عبد الله المغازى معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواد “208، 209، 210” تتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات بمنظورها الجديد، موضحًا أن سماح الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح حساب لمراقبة إنفاق الدعاية لكل مرشح حق أصيل لها.

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 قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال “المغازي” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن التصويت الإلكتروني منصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن هناك مخاوف من تطبيق هذا النظام.

التصويت الإلكتروني سيكون خارج اللجان

وتابع: البعض يعتقد أن التصويت الإلكتروني سيكون خارج اللجان المحددة الأمر الذي يزيد من احتمالية اختراقه، ولكن التصويت الإلكتروني سيكون داخل اللجان ولكن بنظام الشاشات الإلكترونية.

وأوضح أنه التصويت الإلكتروني لا يمكن أن يتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية، ولكن يمكن تطبيقه في الانتخابات البرلمانية. 

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