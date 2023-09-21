أحمد صبور: الهيئة الوطنية نجحت في عرض ضوابط الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، نجح في توضيح المحددات والضوابط التى تحكم الانتخابات الرئاسية التى تعتبر الاستحقاق الانتخابي الأرفع في النظام السياسي المصري، مشيرا إلى أن الهيئة بعثت برسائل طمأنه للشعب المصري والقوي السياسية من خلال التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.

صبور: الهيئة الوطنية تعهدت بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية

وقال "صبور"، إن الهيئة الوطنية تعهدت بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، معتبرا ذلك أبلغ رد على المشككين في نزاهة العملية الانتخابية بشكل استباقي دون الإعلان الرسمي عن بدء إجراءات العملية الانتخابية.

وأشار أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة توجهت برسائل شديدة اللهجة لكل للمحاولات المغرضة التى يقوم بها البعض للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.

وطالب النائب أحمد صبور، المجتمع المدنى والقوى السياسية ووسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يجري في أجواء من الديمقراطية والنزاهة، موضحا أن الانتخابات القادمة تؤسس لمرحلة جديدة من عمر هذا الوطن ، حيث العمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء والإصلاح السياسي الذي بدأته الدولة المصرية.