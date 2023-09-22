سيولة مرورية وهدوء بشوارع وميادين الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، خصوصًا مدينة الزقازيق، إذ إنه يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، سيولة مرورية مختلفة عن باقي أيام الأسبوع وخاصة مدينة الزقازيق، وذلك يرجع بسبب عدم تواجد ضغط من المواطنين المتعاملين مع المصالح الحكومية وغيرهم من العاملين بها.

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.