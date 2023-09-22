افتتاح 8 مساجد جديدة اليوم منهم 3 صيانة وتطوير بعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 183 ) مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف سوهاج

1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة



مديرية أوقاف أسيوط

2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط

3. عوني – خارفة - ديروط



مديرية أوقاف الفيوم

4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق



مديرية أوقاف الدقهلية

5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد



مديرية أوقاف الدقهلية

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين



مديرية أوقاف الجيزة

3. الفتح – الواحات البحرية

الأوقاف تطلق مسابقة التحدث بالفصحى





كانت أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التحدث بالفصحى، مع رصد جوائز مالية عدة قيمتها مائة ألف جنيه على النحو التالي.



أولًا : جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا : جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا : جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا : عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا : مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر.

اختبار تحريري في أساسيات علمي النحو والبلاغة

وتتضمن المسابقة اختبارًا تحريريًّا في أساسيات علمي النحو والبلاغة، واختبارًا شفويًّا في التحدث بالفصحى فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.



للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه:

