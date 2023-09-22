"نقص المناعة البشري" في محاضرة تثقيف صحي في ثقافة اسيوط الجديدة

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل وذلك بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي وباشراف الاستاذ الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط والدكتور احمد سيد موسى وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور محمد سيد مرزوق ومدير العلاجي والدكتورة مونيكا عاطف شحاته مديرة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمديرية الصحة بأسيوط

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة لتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة اسيوط برئاسة الأستاذة سحر مراد نظمت مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال محاضرة تثقيف صحي بعنوان "نقص المناعة البشري" بمقر مدرسة اسيوط الجديدة الرسمية لغات برئاسة هناء عبد النبى

حاضرتها سناء حسن كامل منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والتي قدمت شرح مفصل عن مرض الإيدز فهو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية "HIV" الذي يصيب خلايا "CD4" ويؤدي إلى تدميرها وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "HIV" إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا "CD4" في الدم عن 200 خلية بينما تناولت طرق العلاج و الوقاية منه

في محاضرة تثقيف صحي مهمة قدمتها الجهات الصحية في أسيوط الجديدة، تم تسليط الضوء على هذه المشكلة الصحية العالمية. نقص المناعة البشرية، المعروف أيضًا بالمناعة المنخفضة، هو حالة تتميز بتراجع قدرة جهاز المناعة للجسم على مقاومة الأمراض والعدوى. يتعرض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة البشرية لمخاطر أكبر للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا والسعال الديكي والتهاب الكبد وأمراض أخرى متعددة.

تشمل أسباب نقص المناعة البشرية أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والعقم المكتسب والأدوية المضادة للمناعة وأنواع مختلفة من السرطان. للتصدي لهذه المشكلة، يجب تعزيز التوعية المجتمعية حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية من نقص المناعة البشرية.

في محاضرة التثقيف الصحي، تم توضيح أهمية ضمان نمط حياة صحي ومتوازن مع التغذية الجيدة والنشاط البدني المنتظم. كما تم تسليط الضوء على أهمية النوم الجيد والحصول على قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء. تعلمت الجماهير أيضًا عن أهمية النقاش مع الأطباء المختصين والتحقق الدوري من الحالة الصحية والتعرف على الشكاوى والأعراض المحتملة.

استقبلت المحاضرة استفسارات وتساؤلات الحضور حول كيفية التعامل مع حالات نقص المناعة البشرية والوقاية منها. تم توفير موارد إضافية مفيدة للاستشارة والمراجعة، بما في ذلك شرح مفصل للأدوية والعلاجات البديلة المتاحة.

في نهاية المحاضرة، أكدت الجهات الصحية أهمية السلوك الوقائي والالتزام بنمط حياة صحي وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة باعتدال للوقاية من نقص المناعة البشرية. توجهت الجهات الصحية أيضًا بالشكر للحضور على تفاعلهم الإيجابي ودعمهم للحملة التوعوية، وشجعتهم على نشر الوعي والمعرفة حول هذه المشكلة الصحية الهامة في الأسرة والمجتمع.

"نقص المناعة البشري" في محاضرة تثقيف صحي في ثقافة اسيوط الجديدة

"نقص المناعة البشري" في محاضرة تثقيف صحي في ثقافة اسيوط الجديدة

"نقص المناعة البشري" في محاضرة تثقيف صحي في ثقافة اسيوط الجديدة

"نقص المناعة البشري" في محاضرة تثقيف صحي في ثقافة اسيوط الجديدة