رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بجولة تفقدية داخل الوحدة السكنية "ب" بقطاع المدينة الجامعية؛ وللتعرف على آخر التطورات في أعمال الصيانة والإحلال والتجديد داخل المبنى؛ وذلك تمهيداً لاستقبال الطلاب المقبولين للسكن في المدينة الجامعية. خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023

رافق رئيس جامعة أسيوط خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومحمود عنتر مدير العام المدن الجامعية، وعماد محمد مدير المدينة الجامعية والمهندسة نهى سمير المشرفة على تنفيذ الأعمال الهندسية ومحمد عزت وكيل المبنى وعدد من المشرفين بقطاع المدينة الجامعية.

رئيس جامعة أسيوط: 13 مليون جنيه لتطوير المدينة الجامعية

وأوضح رئيس جامعة أسيوط: أنه تم إحلال وتجديد الوحدة السكنية "ب" بالكامل؛ وتجديد جميع المرافق والخدمات، بالنسبة للتكلفة الإجمالية لأعمال التطوير؛ بلغت تكلفتها حوالي 13 مليون جنيه

جناح طلاب ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية يتكون من 19 غرفة وممراً “منحدر”

وتشمل أعمال تطوير وتجديد جناح الطلاب ذوي الهمم في الطابق الأرضي، والمكون من "19" غرفة، منها "14" غرفة؛ وقد تم إعداد وإنشاء منحدر لمرور الطلاب والمطبخ والحمامات وكذلك غرف الإدارة والأمن.

كما قام رئيس جامعة أسيوط، خلال الجولة، بتفقد غرف سكن الطلاب. لضمان توفر كافة الاحتياجات اللازمة لك؛ الترحيب بالطلاب، بما في ذلك تجديده بمجموعة من الأسرة والطاولات والكراسي وخزائن الملابس، وكذلك؛ متابعة أعمال التطوير والصيانة داخل الممرات والمطبخ والحمامات، مع إبراز اهتمام إدارة الجامعة بتوفير بيئة جامعية داعمة. للدراسة والتفوق الأكاديمي. تقديم خدمات ذات جودة متميزة وتوفير كافة وسائل الراحة للطلبة الجدد.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبدالمولى أنه سيتم تنفيذ كافة أعمال تطوير وتجميل الحرم الجامعي، وكذلك أعمال الصيانة والتجهيزات للمدينة الجامعية؛ سيتم الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي؛ لاستقبال الطلاب وإيواءهم.

رئيس جامعة أسيوط يوجه بمتابعة النظافة الدورية

وفي نهاية الجولة وجه الدكتور المنشاوي: بمتابعة أعمال النظافة الدورية داخل حرم الجامعة، ووضع الملصقات التعريفية للطلاب؛ الالتزام بقواعد وآداب الإقامة في المدينة الجامعية، والحفاظ على محتويات الغرف والتأكد من نظافتها الكاملة، وتجنب الإهمال والتلف، مع التركيز على الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المباني.

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدن الجامعية وجناح لذوي الهمم