مرموش يسجل أول أهدافه الأوروبية مع فرانكفورت بدوري المؤتمر الأوروبي

سجل المحترف المصري عمر مرموش أول أهدافه الأوروبية مع فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه أبردين الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل عمر مرموش الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ومنح فريقه الأفضلية، لكن أبردين عدل النتيجة بعد 11 دقيقة عن طريق دانتي بولفارا بصناعة من نيكي ديفلن.

وفي الشوط الثاني، نجح فرانكفورت في التقدم مرة أخرى، وهذه المرة من المدافع روبن كوخ في الدقيقة 61 بصناعة من الجزائري البديل فارس شايبي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الألماني.

ويواجه آينتراخت فرانكفورت نظيره باوك اليوناني يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي