أوباميانج يقود مارسيليا لتعادل مثير مع أياكس في الدوري الأوروبي

انتهت مباراة مارسيليا الفرنسي بالتعادل مع نادي أياكس الهولندي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب ستاد امستردام أرينا، والتي شهدت تألق أوباميانج ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي 2023 – 2024.

أوباميانج يقود مارسيليا لتعادل مع أياكس بدوري الأبطال

سجل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفين في تعادل النادي الفرنسي أمام أياكس، وأنقذ فريقه من هزيمة أولى في المجموعة التي تضم كل من أندية أيك أثينا اليوناني وبرايتون الإنجليزي.

سجل أوباميانج هدفين لمارسيليا في شباك أياكس وجاءت في الدقيقة 38 والدقيقة 78 من عمر اللقاء، في المواجهة التي شهدت 25 محاولة من جانب النادي الفرنسي مقابل 13 محاولة من جانب الفريق الهولندي، وكانت نسبة الاستحواذ متقارية للغاية بينهم بفارق 2% فقط لصالح كبير امستردام.

افتتح التسجيل في المباراة كارلوس بورجيس في الدقيقة 9 وأضاف بيرجويس الهدف الثاني في الدقيقة 20 لأياكس، وقلل جوناثان كلاوس لمارسيليا في الدقيقة 23 وتمكن اوباميانج في معادلة النتيجة في الدقيقة 38 من الشوط الاول.

عاد أياكس من جديد ليتقدم في النتيجة عند الدقيقة 52، لكنها لم تسمر طويلًا حتى عاد النجم الجابوني أوباميانج من المعادلة مرة أخرى في الدقيقة 78، في المواجهة التي شهدت طرد اللاعب سيلفانو فوس عند الدقيقة 91.