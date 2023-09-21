التعاون والاتفاق يحرجان الكبار في الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي بعد مرور سبعة أسابيع، نتائج غير مسبوقة لفريقي التعاون والاتفاق، على الرغم من التدعيمات الزهيدة مقارنةً برباعي القمة.

قبل انطلاق الدوري السعودي كانت التوقعات تشير إلى انحصار المنافسة بين رباعي القمة وهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بعدما الميركاتو التاريخي الذي شهد انتدابات قياسية بالتعاقد مع أبرز نجوم الكرة في أوروبا، ولكن كان لفريق التعاون والاتفاق رأيًا آخر بعد مرور وقت قصير من المسابقة.

ويعد التعاون من الفرق التي لم تبرم صفقات من العيار الثقيل على غرار الأندية الكبرى، ما جعلت نتائجه تحرج الكبار في الدوري السعودي، والأمر ذاته مع الاتفاق على الرغم من أنه أبرم صفقات قوية بالنظر إلى التعاون، إلا أنها لا تضاهي صفقات رباعي القمة

ويقدم التعاون والاتفاق نتائج ومستويات غير مسبوقة في النسخة الحالية من الدوري السعودي حيث فاز كل منهما في سبع مباريات وخسرا في لقاء وحيد، ليتقاسما المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويحرجان الكبار.

استهل الاتفاق الدوري السعودي بإلحاق النصر المدجج بالنجوم بأول خسارة في الموسم الحالي، وفي الجولة التالية تجرع النصر مرة أخرى الخسارة أمام التعاون، بينما كانت الخسارة الوحيدة لهما حتى الأن أمام الهلال والأهلي.

ويخوض التعاون مباراته الثامنة في الدوري السعودي بمواجهة الحزم، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، على أن يصطدم الاتفاق بنظيره الأهلي في اليوم التالي في الجولة ذاتها.