أول ظهور لـ “اوستالوس سيزيبا” بعد اعتقاله

ظهر النائب المعارض غيفت أوستالوس سيزيبا، عقب اعتقاله وهو يرتدى نظارة شمسية كبيرة وقميص فريقه المفضل لكرة القدم، زيمبابوي هايلاندرز، مع تعليق: "لا نخشى أحدا".

في أعقاب المباراة مع هراري ديناموس ، التي قاطعها المشجعون الذين غزوا الملعب وتدخل الشرطة ، تم القبض على النائب الزيمبابوي بتهمة التحريض على العنف.

مثال جديد وفقا لمعارضة سلسلة من المحاكمات بدوافع خيالية تهدف إلى إسكاتها، بعد الانتصار المثير للجدل في نهاية أغسطس، للرئيس المنتهية ولايته إيمرسون منانجاجوا وحزب زانو الجبهة الوطنية، الحزب الحاكم منذ الاستقلال في عام 1980.

ووفقا لحزب المعارضة الرئيسي، ائتلاف المواطنين من أجل التغيير، فقد تم اعتقال عشرات من أعضائه، بمن فيهم نواب وأعضاء في المجالس المحلية، منذ الانتخابات.

كما شهدت فترة ما قبل الانتخابات نصيبها من الاعتقالات والتخويف.



المحاكمة "ملفقة وذات دوافع سياسية ولا أساس لها" ، كما قال المتحدث باسم CCC Promise Mkwananzi لوكالة فرانس برس.

ولطالما اتهمت منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الوطني الإفريقي ، الجبهة الوطنية باستخدام، من بين أمور أخرى، المضايقات القضائية للمعارضة لقمع جميع أشكال المعارضة.

وينفي المتحدث باسم الشرطة بول نياثي أي حملة ضد المعارضة، قائلا إنه "يتبع الإجراء" فقط في حالة حدوث انتهاكات.

ولم ترد الحكومة على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق على الاعتقالات.

واعتبر المراقبون الدوليون التصويت "غير متوافق"، مشيرين إلى "مشاكل خطيرة" تؤثر على "شفافية" الانتخابات، التي شهدت فوز إيمرسون منانغاغوا بنسبة 52.6٪ من الأصوات، مقابل 44٪ لمرشح CCC، نيلسون شاميسا.



ووصفت اللجنة العملية برمتها بأنها "فوضوية ولاغية" ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة. ومنذ ذلك الحين، عانى العديد من أعضائها من مشاكل خطيرة.

وفي أوائل سبتمبر، اختطف وومبيرايش نهيندي، الذي انتخب لتوه عضوا في مجلس CCC في أحد أحياء هراري، وأحد أقاربهما وعذبا وتركا عاريين بالقرب من نهر على بعد 70 كيلومترا.

وألقي القبض على محاميهم في وقت لاحق بتهمة عرقلة سير العدالة.

أما المتحدث باسم CCC ، فقد فر من البلاد بعد أن اكتشفت الشرطة مذكرة توقيف عام 2020 ضده ، في قضية تحريض على العنف يقول إنها أغلقت.

يقول: "أجبرت على الفرار، ولم يكن لدي خيار آخر.

ووفقا للعديد من المتخصصين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس، فإن هذه الموجة من القمع تظهر شكلا من أشكال العصبية داخل النظام بعد الانتخابات والانتقادات التي رافقتها.



ولا تستبعد نيكول بيردسورث، الباحثة والأستاذة في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، أن يحاول الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية، من خلال حملة القمع المستمرة، إدانة نواب المعارضة والفوز بدوائرهم الانتخابية في الانتخابات الفرعية.

فالحزب الذي كان يقوده روبرت موغابي يقل حاليا بعشرة مقاعد فقط عن أغلبية الثلثين في الجمعية المطلوبة لتعديل الدستور كما يحلو له.

وأضافت: "إنها أيضا محاولة لإبقاء CCC مشغولا وخائفا ، لضمان عدم وجود مظاهرات ضد النظام".

بالنسبة للمتحدث مكوانانزي، تحاول الحكومة إجبار حزبه على "الاستسلام للدخول في جميع أنواع المفاوضات" أو "إلغائها" في ضوء الانتخابات المستقبلية. ولا تزال اللجنة تأمل في أن تحظى دعوتها لإجراء انتخابات جديدة بدعم كتلة الجنوب الأفريقي.

أمنية تقية للقاضي الزيمبابوي مافيدزينجي ، المتخصص في القانون الدستوري ، الذي يسلط الضوء على عدم وجود توافق في الآراء داخل المنظمة.

وهنأت عدة دول في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي منانجاجوا على إعادة انتخابه ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الثلاثاء إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على زيمبابوي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالنسبة للسيد مافيدزينجي، فإن اعتقال نشطاء CCC ليس بالضرورة جزءا من خطة تخويف منسقة، ولكن يمكن أن يكون ببساطة من عمل ضباط الشرطة "المتحمسين"، الحريصين على إثبات ولائهم للرئيس وحزبه.