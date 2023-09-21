رسالة مهمة للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا (فيديو)

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، رسالة إلى الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي قرر قبولهم في الجامعات الأهلية والخاصة نتيجة الحروب الصراعات في البلاد التي كانوا يتلقون التعليم فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه يجري عرض الطلاب العائدين من جامعات معتمدة على لجنة لاختبارهم وتحديدهم مستواهم العملي وتقييمهم وتحديد السنة الدراسية المقرر قيدهم بها.

وأشار إلى وجود حالات من الطلاب يجب عليها إعادة السنة الدراسية كاملة وهناك حالات أخرى يمكن لها إعادة فصل دراسي واحد فقط، مضيفا أنه جرى تصنيف الطلاب على حسب المواد التي درسها كل طلاب في جامعته.

وتابع: “لن أقبل أي طالب إلا في المرحلة الدراسية الأولى أو الثانية ولابد أن يكون قد درس بعض المواد”، مناشدا الطلاب الذين لم تنطبق عليهم الشروط الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة.

سر زيادة مصاريف جامعة بني سويف

وأكد أن جامعة بني سويف تشهد اقبالا كبيرا وكثافة من الطلاب للالتحاق بها نظرا لسمعتها الطيبة التي تتمتع بها على مستوى الجمهورية.

وعن زيادة المصروفات الدراسية قال رئيس جامعة بني سويف، إنه بناء على دراسة جدوى تم زيادة المصروفات إلى 110 آلاف للمرحلة الثانية ولا توجد أي زيادة على طلاب المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الطلاب يتمتعون بتأمين صحي".