تعليم الوادى الجديد يهنئ الطلاب الفائزين بتصفيات الجمهورية "الموهوبون العرب"

في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

قدم المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد التهاني لطلاب المحافظة الفائزين بتصفيات الجمهورية ضمن مبادرة " الموهوبون العرب " والتى تنفذها المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ الألكسو “ وقد اشتركت مصر في النسخة الثالثة ” هذا العام ”

وأوضح وكيل التعليم بالوادى الجديد ان الطلاب ضمن 100 فائز علي مستوي الجمهورية بعد ان تم تأهلهم لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية .

وكيل التعليم بالوادى الجديد يهنئ طلاب المحافظة الفائزين بتصفيات الجمهورية

وأعرب وكيل التعليم بالوادى الجديد عن فخره واعتزازه بتمثيل المحافظة بشكل مشرف في هذه المسابقة العربية المهمة. وأشاد عبد العزيز بجهود الطلاب الفائزين وإبداعاتهم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز التعليم في الوادي الجديد والدعم الذي يتلقونه من قبل إدارة التعليم والمعلمين.

وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في العالم العربي في مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والفنون. وتعد هذه المبادرة فرصة للطلاب للتنافس وتبادل الخبرات في جو يحفز الإبداع والتفكير العقلي.

وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في المرحلة النهائية لمسابقة "الموهوبون العرب" خلال حفل ختامي سيقام في المملكة العربية السعودية، حيث ستحظى المحافظة بتكريم خاص لطلابها وتقدير لجهودهم ومواهبهم.

وفي الختام، أعرب المهندس سيد عبد العزيز عن أمنيته بمواصلة تشجيع ودعم الموهوبين في الوادي الجديد، وتقديم الفرص والمساحات اللازمة لاكتشاف وتطوير مواهبهم، مؤكدًا أنهم يمثلون مستقبل المحافظة والبلاد. كما أعرب عن تقديره واحترامه لجميع المعلمين الذين يسهرون على تعليم وتوجيه هؤلاء الطلاب الموهوبين نحو النجاح والتفوق.