حضري الدجاج على خطى المطبخ الفرنسي

حضري دجاج على الطريقة الفرنسية، من أطيب وصفات الدجاج على طريقة المطبخ الفرنسي العريق، جربيه بخطوات سهلة جداً وبطعم فاخر ومميز وطيب، وقدمي بجانب الخضار السوتيه أو المقبلات المفضلة.

دجاج

مقادير دجاج على الطريقة الفرنسية

- للصلصة :

زيت دوار الشمس : 2 ملعقة كبيرة

الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطع إلى مكعبات)

طماطم : نصف كوب (مقطعة إلى أصابع سميكة)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الكراث : 3 حبات (مفروم)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

أعشاب : ملعقة كبيرة

مرق دجاج : كوب

- للدجاج :

أفخاذ الدجاج : 4 حبات

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

دقيق : حسب الحاجة

البطاطس : 1 حبة

الزبدة : حسب الحاجة

الزيتون : 5 حبات (طازج)

الزعتر : حسب الرغبة (أوراق)

- للتزيين :

لوز : فنجان (شرائح)

بقدونس : فنجان (مفروم)

- للتقديم :

الخبز الإفرنجي : ربع رغيف

الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لإعداد الصلصة: ضعي الزيت في مقلاة عميقة واقلي الفلفل الأصفر فيها مع التقليب حتى يذبل قليلاً ثم أضيفي كل من الطماطم والثوم والكراث والزيتون والأعشاب واسكبي مرق الدجاج وزيت الزيتون واتركي الصلصة على حرارة متوسطة حتى تغلي ثم اخفضي الحرارة مع ترك مكونات القدر تغلي مجدداً حتى يتقلص حجم الصلصة قليلاً.

للدجاج: تبلي الدجاج بالملح والفلفل وأضيفي الدقيق على الجلد للحصول على قوام مقرمش ثم حمري الدجاج في مقلاة تحتوي على زيت دوار الشمس حتى النضوج.

اسلقي حبة البطاطس الصغيرة وعندما تصبح لينة أضيفيها إلى مقلاة مع القليل من الزبدة.

ضعي الدجاج المقلي في صينية مع البطاطس والزيتون وأوراق الزعتر وحمريها في الفرن الساخن.

قطعي الرغيف الفرنسي إلى نصفين فيشوى في الفرن مع القليل من الزبدة والملح وذلك لدقيقة.

حمصي اللوز قليلاً في المقلاة.

طريقة التقديم: اسكبي الصلصة في أسفل طبق التقديم ثم أضيفي الدجاج والبطاطس وحولهما البقدونس واللوز المحمص وقدمي الطبق مع الخبز المحمص.