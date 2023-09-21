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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يخفض حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

صواريخ ATACMS
صواريخ ATACMS

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن صواريخ ATACMS التشغيلية التكتيكية لن يتم تضمينها في حزمة المساعدات الجديدة لكييف.

عدم توفير نظام ATACMS

وأضاف سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر عدم توفير نظام ATACMS، لكن مثل هذا الاحتمال قيد النظر في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية. 

وفي وقت سابق، أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة لن تنقل صواريخ ATACMSالتكتيكية العملياتية إلى القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل المنظور.

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اشتعال فتيل الخلاف بين أوكرانيا وبولندا على خلفية أزمة الحبوب

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن ممثلي الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي يدرسون إمكانية خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب الجمود في مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لكييف.

وأوضحت  "سي إن إن”، أن "الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يدرسون الآن خفض المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق البنتاجون طويل المدى لكسب تأييد المتشددين وكسر الجمود الحالي في مجلس النواب".

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الكونجرس الأمريكي يدرس خفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

أعضاء الكونجرس الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس وقال فيها “يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟”.

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر".

 

 

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