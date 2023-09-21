اشتعال فتيل الخلاف بين أوكرانيا وبولندا على خلفية أزمة الحبوب

منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية الروسية، كانت بولندا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا، ولم تدخر جهدًا لمساندة الدولة الجارة، مقدَّمة لها الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية، فضلًا عن استقبال اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها.

أزمة الحبوب:

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًّا بعنوان: "اشتعال فتيل الخلاف بين كييف ووارسو على خلفية أزمة الحبوب"، إذْ أشعلت أزمة الحبوب فتيل الخلاف بين الحليفين، وحدث توتر انبثق منه إعلان وارسو بوقف تسليح كييف من أجل تحديث ترساناتها العسكرية الخاصة وتعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البولندي.

أكد رئيس الوزراء البولندي، أن جيش بلاده يجب أن يصبح أحد أقوى الجيوش البرية في أوروبا في أقرب وقت ممكن، في ضوء مخاوف وارسو من أن تصبح المحطة التالية لموسكو حال المساعي العسكرية الروسية في كييف.

لم يكن القرار مفاجئًا وسط الخلاف المستمر بين البلدين منذ أشهر والذي تجسد في إعلان وارسو عدم تمديد اللاجئين الأوكرانيين في العام المقبل، إلى جانب استعداء السفير الأوكراني احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأوكراني التي اتهم فيها بولندا بحصار إمدادات الحبوب من بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الأمر دعم غير مباشر لروسيا.