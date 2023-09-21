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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أبو مازن: لا أتقبل عدم اعتراف أمريكا وأوروبا بـ"فلسطين"

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الدول التي لم تعترف ببلاده إلى الاعتراف بها، وكذلك أن تحظى فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 

 

حل الدولتين 

 

وأضاف "أبو مازن"، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دولتين، إسرائيل التي يعترف بها العالم، وفلسطين، ومن ثم، فإن العالم عليه أن يعترف بفلسطين. 

 

وتابع: "لا أستطيع فهم أو تقبل إحجام بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية عن الاعتراف بدولة فلسطين التي قبلتها الأمم المتحدة عضوا مراقبا فيها، هذه الدول التي تؤكد كل يوم تأييدها لحل الدولتين، لكنها تعترف بدولة منها فقط هي إسرائيل، لماذا؟ وما هو الخطر الذي يشكله حصولنا على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟".

 

وأكد، أن إسرائيل لم تلتزم بشروط انضمامها للأمم المتحدة والمتمثلة في تنفيذ القرارين 181 و194، وعليه، فقد طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل إلى أن تفي بالتزاماتها التي قُدمت في إعلان مكتوب من قبل وزير خارجيتها في عام 1949.

 

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