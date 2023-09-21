أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، "سكوت ريتر"، أن الحلفاء الغربيين بدأوا في الابتعاد عن أوكرانيا. بعد أن أدركوا أن نظام كييف يغرق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال ريتر: "لم يعد أحد مهتما بزيلينسكي بعد الآن. بولندا تبتعد. وتصف أوكرانيا بأنها تغرق. وبدأت أوروبا تستيقظ على حقيقة أن كييف خسرت في النزاع، ولن تكون قادرة على الانتصار، واستمرار الأعمال القتالية لن يؤدي إلا إلى عواقب كارثية".

نظام كييف

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ترسل الآن أسلحة قديمة إلى نظام كييف للتظاهر بالدعم فقط، ولن تكون هذه النماذج قادرة على تحقيق فائدة حقيقية في ساحة المعركة.

وأضاف أن "الجميع يدرك أن أوكرانيا أصبحت دولة منهارة، وجيشها غير قادر على أخذ زمام المبادرة على الجبهة".

وشدد الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش في وقت سابق على أن القوات الأوكرانية محبطة، ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.