هاني فرحات: كنت محظوظا بالتعاون مع عمرو دياب في بداية مشواري

قال الموسيقار هاني فرحات إنه كان محظوظا بالتعاون مع عمرو دياب في بداية مشواري، وهو أول مغني قدمت معه التوزيع الموسيقي، ثم أنغام، متابعا: أنه تعاون مع الفنان التونسي صابر الرباعي، وتحديدا في أغنية أتحدى العالم، التي قدم فيها كل ما درسه: "فردت عضلاتي فيها وقدمت فيها كل ما تعلمته من الموسيقى الكلاسيكية، وبعد هذه الأغنية أصبح كل فنانو الوطن العربي يريدون التعاون فنيا معي".

الموسيقار هاني فرحات

وأجاب الموسيقار هاني فرحات، عن السؤال الذي طرحته عليه الإعلامية هدى كمال، بشأن تدخله لحل الخلاف بين أنغام وشيرين، بحكم الصداقة القوية التي تجمعه بأنغام.

وقال "فرحات"، خلال حواره مع برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أحب التحدث على الشاشات عن أي شيء مرتبط بالمشكلات الشخصية للفنانين، أنا أحب أن يحتفظ الفنان بهذا الجانب لنفسه، فحياتي الشخصية ملكي وحياتي الفنية ملك للناس".

وأضاف: "هذا خلاف يحدث مثلما يحصل في أي بيت أو عائلة، وفي النهاية يتم التصالح، وبالتالي، يجب ألا نلقي الضوء أو نهول من هذا الأمر، فالميديا دورها تغطية تجارب الفنانين وتعرضها على الناس من أجل تقييمها، أما الحياة الشخصية ملك لكل فنان، وليست ملكا للجمهور".