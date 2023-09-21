تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الاطفال

تضمنت الورشة العديد من الأنشطة الإبداعية مثل رسم اللوحات الفنية وصناعة المجسمات والأعمال اليدوية. تعاون الأطفال معاً في إنجاز مشاريع فنية تجسد قيم ومبادئ جمال عبد الناصر، كانت فرصة رائعة لتعلم المهارات الفنية والتخيل الإبداعي.

قد تطرقت الورشة أيضًا إلى تاريخ جمال عبد الناصر وروحه التحررية، من خلال نقاشات وعروض تقديمية. تم إلقاء الضوء على إسهاماته في تحقيق الاستقلال وتوحيد الدولة ودوره الريادي في تأسيس الجمهورية العربية المتحدة، مما ساهم في احترام واعتزاز الأطفال بتراث بلادهم.

تعتبر هذه الورشة الفنية فرصة رائعة لتعزيز الانتماء الوطني وإكساب الأطفال المهارات الفنية، بما في ذلك الرسم والنحت والإبداع اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، تم تشجيع الأطفال على التعاون والعمل الجماعي من خلال المشاريع المشتركة، مما يعزز الروح الحماسية والاندماج بينهم.

يعكس تنظيم هذه الورشة الفنية رغبة المجتمع المحلي في تعزيز التراث الثقافي والتعريف بالشخصيات التاريخية، وخاصة جمال عبد الناصر الذي يحظى بتقدير واحترام واسعين. إن تعليم الأطفال عن التاريخ يساعدهم على بناء هوية واثقة والاعتزاز بتراثهم الوطني.

باختصار، تحققت أهداف ورشة الأطفال في بني مر بأسيوط في تعزيز قيم الوطنية والحب للوطن والتاريخ من خلال الفن والتعاون الجماعي. إن مثل هذه المبادرات الثقافية تعزز الربط بين الأجيال المختلفة وتعلقها بتراثها الثقافي.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط