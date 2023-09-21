الناجون من الفيضانات في ليبيا ينتظرون أقاربهم المفقودين

في مدينة درنة الليبية التي ضربتها الفيضانات، يمتزج نسيم البحر الأبيض المتوسط مع الرائحة الكريهة للرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض المليئة بالطين.

بعد عشرة أيام من فيضان مفاجئ على نطاق تسونامي اجتاح المدينة الساحلية، ودمر أحياء بأكملها، لا يزال العديد من الناجين المصابين بصدمات نفسية ينتظرون معرفة مصير أقاربهم المفقودين.

قلة منهم لديهم أي أمل في رؤية أحبائهم على قيد الحياة.

ولا تزال الجثث محاصرة داخل المباني المحطمة وتحت جبال الطين التي تتحول الآن إلى غبار خانق، بينما تواصل فرق الاستجابة للطوارئ بحثها القاتم.

جرفت المياه الهائجة أعدادا لا حصر لها من الناس إلى البحر عندما انفجر سدان في المنبع في وقت متأخر من الليل بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة للعاصفة دانيال المنطقة في 10 سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين جرفت المياه مئات الجثث إلى الشواطئ.

ويبلغ العدد الرسمي للقتلى أكثر من 3,300 شخص، لكن من المتوقع أن يكون العدد النهائي أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدم جماعات الإغاثة الدولية تقديرات لما يصل إلى 10,000 شخص في عداد المفقودين.

اختفت عائلات بأكملها، كما قال محمد بدر، أحد سكان درنة، بينما كان ينظف منزله من الطين ويحاول إنقاذ ما استطاع من الأثاث والأدوات المنزلية.

وقال الرجل البالغ من العمر 23 عاما لوكالة فرانس برس "عائلة بوزيد، عائلة فاشياني، عائلة الخالدي، هذه عائلات بأكملها"، ويداه وملابسه ملطخة بالطين.

"لم يتبق أحد".

- "صرخ الجيران" -

وعلى سطح منزله، وضع هو وخمسة عمال آخرين أرائك ووسائد وستائر وملابس وجهاز مشي للتمارين الرياضية ومعدات كهربائية.

قال بدر: "الله يعلم ما إذا كانوا لا يزالون يعملون".

تفوقت عليه العاطفة عندما روى كيف نجا من ليلة الفيضان التي جلبت له "أكثر من كابوس واحد".

قال: "سمعت الكثير من الصراخ. كان الجيران هم الذين صرخوا حتى ماتوا".

وقال: "كان الظلام مظلما ولم يكن هناك أحد" لمساعدتهم.

عندما اصطدمت المياه الموحلة بمنزل العائلة، تشبث بدر بمكيف هواء مثبت أسفل السقف مباشرة.

بسرعة كبيرة بالكاد استطاع إبقاء رأسه فوق الماء ، ثم قطعت وحدة التكييف الجدار.

تمكن بدر من التشبث بأريكة عائمة خلال الساعات القليلة التالية، حتى انحسرت المياه تدريجيا.

قال بدر: "توفي أخي بعد أن نزف لساعات من إصابة في ذراعه.

نجا والداه وأطفاله الثلاثة وزوجة أخيه، لكنه لم يتلق أي أخبار عن أعمامه وعائلاتهم.

ولا يزال اثنان وثلاثون من أقاربه في عداد المفقودين بعد أن تحول المبنى إلى أنقاض لا يزال يتعذر الوصول إليها.

قال بدر: "ربما تم العثور على جثثهم ولم يتمكن أحد من التعرف عليهم".

مقابر جماعية -

في الأيام الأولى بعد الكارثة، دفنت فرق الإنقاذ والمتطوعون على عجل مئات الجثث المجهولة الهوية في مقابر جماعية.

وقالت السلطات إن عينات الحمض النووي أخذت على أمل التعرف عليها في وقت لاحق.

وفي مكان آخر من المدينة المدمرة، يقدم محمود عرقيق، البالغ من العمر 50 عاما، مياه الشرب والمرطبات لعمال الإنقاذ.

وبعيون ضبابية، سرد أيضا أسماء العائلات المجاورة التي لم يتلق أي أخبار عنها.

"عائلة كرز، عائلة بو شاتيلا، عائلة الغرياني، عائلة سنيدل، عائلة طشاني..."

وقال إنه في اليوم التالي للفيضانات، "انتشلت 20 جثة في الحي الذي أسكن فيه".

نجت شقة عرقيق، الواقعة في الطابق العلوي، لكنه فقد ورشة الحدادة التي كانت مصدر رزقه.

كان يقف في مكان قريب ميلود بوسيرتيا، الذي كان لا يزال في حالة صدمة واضحة بعد أن فقد 25 من أفراد الأسرة.

"انهار بنايتنا. كان هناك 25 شخصا في الداخل وماتوا جميعا»، قال الشاب البالغ من العمر 40 عاما الذي تصادف أنه كان بعيدا عن المنزل عندما وقعت الكارثة.

وقال بوسرطية إنه فقد "ما يصل إلى 70" فردا من عائلته الممتدة في المدينة.

لقد بالقرب من فرق الإنقاذ. وقال: "بمجرد العثور على جثة، نأتي ونفتح كيس الجثث".

لكن حتى هذا لم يعد يجلب اليقين ، أضاف بوسرتيا ، لأنه في هذه المرحلة غالبا "لم يعد من الممكن التعرف على الميزات".