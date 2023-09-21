قصر ثقافة الغنايم يتظم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث نظم قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة وبإشراف إيمان على ابراهيم ضمن فعاليات برنامج نادى المرأة بالقصر وذلك بمقر مدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

بدأت المدربة سارة إسماعيل بتعريف مفهوم إعادة التدوير بأنه إعادة تدوير المخلفات البيئية القديمة لبعض الخامات البسيطة المطلوبة من قصاصات القماش و مسدس شمع وخيوط وبعض شرايط الزينة بدأت المتدربات بتنفيذ مخدات باشكال فنية رائعة

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال فنون إعادة التدوير وكيفية استغلال المواد القابلة للتجديد بشكل إبداعي. سيقوم المشاركون بصنع أشياء مفيدة وجميلة باستخدام المواد القديمة مثل الورق المعاد تدويره، الأقمشة والتعليبات. على سبيل المثال، يمكن للأطفال صنع قصاصات ورقية، أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، أو حتى ديكورات للفصول الدراسية.

تعتبر هذه الورشة فرصة لتنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعزيز وعيهم بأهمية الاستدامة البيئية. سيكتسب الطلاب أيضًا معرفة عملية حول عملية إعادة التدوير وكيفية الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.

من المتوقع أن تكون الورشة تجربة ممتعة وتفاعلية للأطفال. ستشجع الورشة الطلاب على التعاون والتفكير الإبداعي وتعزيز الروابط بينهم. سيشعرون بالفخر عندما يرون منتجاتهم النهائية وكيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة.

من المؤمل أن تكون تجربة إعادة تدوير خامات البيئة الإيجابية هذه نقطة انطلاق لتبني الأطفال لممارسات الاستدامة في حياتهم اليومية. سيكون لديهم الفهم العميق لأهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة وسيكونون قادة في هذا المجال.

تعمل قصر ثقافة الغنايم جاهدًا لتشجيع المجتمع على الانخراط في مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة. سيكون لهذه الورشة الكثير من الفوائد المستدامة على المدى الطويل من خلال تمكين الأطفال وتعزيز وعيهم البيئي.

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة

قصر ثقافة الغنايم يقدم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الفصل الواحد بالمشايعة