النصر والأهلي.. نتائج وسجل تهديفي متقارب قبل الكلاسيكو

عند دقات التاسعة مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض، تنطلق صافرة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو معلنًا بداية الكلاسيكو المرتقب بين النصر وأهلي جدة، في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر وأهلي جدة واحدة من كلاسيكيات الكرة السعودية، لذا فدائمًا ما تشهد تنافس شديد بين الفريقين، خلف سجل متقارب على مستوى النتائج والأهداف.

يمتلك الفريقان سجل مواجهات كبير يصل إلى 94 مباراة بمختلف المسابقات، فاز النصر في 34 مباراة مقابل 33 لأهلي جدة، في حين كتب التعادل نتيجة 27 مواجهة بينهما.

التقارب الشديد بين النصر وأهلي جدة ليس فقط على مستوى النتائج، بل وصل إلى السجل التهديفي، بواقع 130 هدفا لأصفر الرياض مقابل 127 للراقي.

النصر وأهلي جدة

على الرغم من البداية المتعثرة لفريق النصر بخسارته في أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون إلا أنه استعاد توازنه وسجل أربعة انتصارات متتالية وضعته في المركز السادس في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر بدأ الأهلي بانطلاقة مميزة في الدوري السعودي محققا أربعة انتصارات متتالية ثم تلقى خسارة قاسية ومفاجئة أمام الفتح بخماسية، قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الماضية ويفوز بصعوبة بالغة على التعاون الذي يعد الحصان الأسود في الموسم الحالي، ليحجز الأهلي المركز الخامس في ترتيب المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن النصر، وفي حال فوز الأهلي سيقفز إلى الصدارة بالتساوي مع اتحاد جدة.

نجوم في الكلاسيكو

كلاسيكو النصر وأهلي جدة المنتظر سيكون بنكهة خاصة بعد الانتدابات التاريخية التي أبرمها الفريقين خلال انتقالات الصيف الأخيرة، حيث سيشهد ملعب الأول بارك، قائمة مكتظة من أبرز نجوم العالم على رأسهم من النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه اوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا، بينما سيكون من أهلي جدة كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسيه والبرازيلي روجير إيبانيز والإسباني غابرييل فيغا والتركي ميريح ديميرال.