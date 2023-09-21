" الماسة العجيبة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة الأستاذ ياسر عبداللاه مجموعة من الأطفال وعقدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "الماسة العجيبة " قدمتها مروة محمد قدمت شرح قصة الماسة العجيبة والاهداف المستفادة منها

تسعى "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال إلى نشر ثقافة موشا والترفيه الهادف بطريقة مبتكرة ومسلية. تعتبر موشا شخصية كرتونية شهيرة، تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بين الأطفال وحتى الكبار. تتميز هذه الورشة بتقديم أنشطة مبتكرة وتفاعلية تعتمد على الحركة والخيال لتعزيز مهارات الاتصال والتعبير لدى الأطفال.

تهدف "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال إلى تنشيط العقول وتعزيز الإبداع من خلال تعلم الرقص والغناء والتمثيل. تعتبر هذه الورشة فرصة مثالية للأطفال للتفاعل بشكل إيجابي مع بيئة جديدة وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والتواصلية. كما تمنح الورشة الأطفال الفرصة للخروج من مناطق راحتهم والتعامل مع التحديات بشكل إبداعي.

تقدم "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال مجموعة متنوعة من النشاطات التعليمية والترفيهية والإبداعية. تشمل هذه الأنشطة القصص المصورة التفاعلية والأغاني الممتعة والألعاب الجماعية المبتكرة. تعتبر هذه الأنشطة وسيلة فعالة لتعزيز الخيال والتفكير المنطقي وتنمية مهارات الحل المشترك، كما تساهم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال.

تعتمد "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال على فريق من المحترفين المتخصصين في تعليم الأطفال وتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية. يقدم المدربون الأنشطة بطريقة ممتعة ومحفزة، مع الاهتمام الكبير بتلبية احتياجات كل طفل على حدة. يتم دمج الموهبة والمهارات الفردية لكل طفل في الورشة، مع الحرص على تشجيع التعاون والتعاطف بين الأطفال.

تعد "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال فرصة فريدة للأطفال للاستمتاع بتجربة تعليمية مليئة بالإثارة والمرح. من خلال تقديم ثقافة موشا بطريقة مبسطة ومسلية، تساهم الورشة في تنمية مختلف جوانب تنمية الطفل بطريقة مبتكرة وفعالة. إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهارات طفلك وتنمية إبداعه بطريقة ممتعة، فإن "الماسة العجيبة" ورشة حكي للأطفال هي الخيار المثالي لك.

" الماسة العجيبة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا

" الماسة العجيبة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا

" الماسة العجيبة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا

" الماسة العجيبة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا