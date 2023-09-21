"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وذلك بفرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي وباشراف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط والدكتور احمد سيد موسى وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي والدكتور محمد سيد مرزوق ومدير العلاجي والدكتورة مونيكا عاطف شحاته مديرة البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بمديرية الصحة بأسيوط

وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والصحة لتقديم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية الصحية ضمن برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة اسيوط برئاسة سحر مراد نظم بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبدالرؤوف محاضرة تثقيف صحي بعنوان "نقص المناعة البشري" بمقر مدرسة عثمان غزالي بابنوب برئاسة مصطفى صلاح

حاضرتها سناء حسن كامل منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والتي قدمت شرح مفصل عن مرض الإيدز فهو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس يطلق عليه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الذي يصيب خلايا CD4 ويؤدي إلى تدميرها وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي يتطور المرض لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) إلى الإيدز عندما يقل عدد خلايا CD4 في الدم عن 200 خلية بينما تناولت طرق العلاج و الوقاية منه

توعية المجتمع بقضايا الصحة العامة ومشكلات الأمراض هي أمر ضروري لضمان الارتقاء بمستوى الصحة والوقاية من الأمراض. وفي هذا السياق، نظمت مدرسة عثمان غزالي في مدينة أبنوب محاضرة تثقيفية حول مشكلة "نقص المناعة البشرية".

يُعتبر "نقص المناعة البشرية" أو ما يُعرف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم في الوقت الحالي. فهذا المرض يؤثر على نظام المناعة في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تضعيف القدرة على مقاومة الأمراض والعدوى المختلفة.

ومن أجل زيادة الوعي المجتمعي حول هذا المرض والوقاية منه، قام فريق ثقافة أبنوب بتنظيم محاضرة توعوية بمدرسة عثمان غزالي. وتهدف هذه المحاضرة إلى توعية الطلاب والمعلمين بالفرص المتاحة للحد من انتشار المرض وتوفير الدعم للمصابين به.

تضمنت المحاضرة شرحًا مفصلاً عن كيفية انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره. تم التركيز بشكل خاص على ضرورة المعرفة الصحيحة بطرق العدوى وكيفية انتقال الفيروس عن طريق التدخل في الجروح بأدوات ملوثة أو العلاقات الجنسية غير الآمنة. وتم توضيح أهمية استخدام الواقي الذكري والقوارض المعقمة لتجنب الإصابة بالمرض.

كما تم شرح أعراض المرض وكيفية التعامل معه، بما في ذلك أهمية الكشف المبكر والعلاج الفعال. وقد أثارت المحاضرة الوعي والاهتمام بين الحاضرين، حيث تم تبادل الأسئلة ووجهت الاستفسارات حول الخطوات الواجب اتباعها في حالة الشك بالإصابة.

ويأمل فريق ثقافة أبنوب أن يكون لهذه المحاضرة الثقافية تأثير إيجابي على الطلاب والمعلمين، وأن يتم تبني السلوك الصحي الوقائي للمساهمة في مكافحة انتشار المرض. وهذا يعكس التزام المجتمع بالعمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع.

في الختام، يجب أن نشكر فريق ثقافة أبنوب ومدرسة عثمان غزالي على تنظيم هذه المحاضرة التوعوية المهمة، التي تعزز الوعي الصحي وتساهم في حماية مجتمعنا من الأمراض المعدية. ونتمنى أن تستمر هذه الجهود في توعية المجتمع وتأثيرها الإيجابي في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض في مدينة أبنوب.

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب

"نقص المناعة البشري" محاضرة تثقيف صحي في ثقافة ابنوب