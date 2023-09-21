وزير الرياضة السعودي يوجه بالتحقيق بسبب أرضية ملعب الاتحاد والفتح

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، بفتح تحقيق حول تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جده، والذي يستضيف مباراة الاتحاد والفتح في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بشان ملعب الاتحاد والفتح

وطالب وزير الرياضة السعودية بفتح تحقيق حول ما يراه الناس على أرضيه الملعب، مع ضرورة رفع تقرير مفصل عن الأسباب خلال الـ 24 ساعة المقبله قبل ان تتفاقهم المشكلة وتزداد المساحة التي يعاني فيها الملعب.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا يُعلن فيه عن قرار وزير الرياضة بفتح التحقيق حول ما يراه الجمهور خلال مواجهة الاتحاد والفتح الجارية على ملعب عبدالله الفيصل.

جاء بيان وزارة الرياضة كالآتي: "إشارة إلى ما لوحظ من تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يستضيف مباراة الاتحاد والفتح في جدة، فقد وجه سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالتحقيق في ذلك بشكل عاجل، ورفع تقرير مفصّل عن الأسباب خلال 24 ساعة".