ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

يستمر قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة في تنظيم فعاليات ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد في إطار تعزيز الحرف اليدوية والفنون التقليدية. وتتيح هذه الورش فرصة للمشاركين لتحسين مهاراتهم وتعلم أساليب جديدة في التفصيل والخياطة، وكذلك توفر لهم فرصة للتواصل والتشبيك مع مجموعة متنوعة من المهتمين بنفس المجال.

والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها

تتضمن ورش التفصيل والخياطة تعليم العديد من المهارات الأساسية المتعلقة بالخياطة والتفصيل، بما في ذلك تعلم كيفية استخدام آلات الخياطة والحياكة، وكيفية قياس وتفصيل الأقمشة والملابس بطريقة صحيحة ودقيقة. كما تشمل الورش تعلم كيفية تزيين الملابس وتطبيق التصاميم المختلفة باستخدام الخيوط الملونة والزخارف الجميلة.

يحظى مشاركو ورش التفصيل والخياطة في قصر ثقافة جمال عبدالناصر بفرصة للتعلم من أمهر الحرفيين والخياطين، الذين يسعون دائمًا لتحسين مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بأحدث التقنيات والصيحات في مجال الخياطة والتفصيل. ويتم تنظيم الورش بشكل منتظم طوال العام، مما يجعلها فرصة مثالية للمهتمين بالحرف اليدوية والفنون التقليدية لتعلم مهارات جديدة وتحسين مستواهم الحالي في هذا المجال.

ويأتى ذلك انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

استمرار فعاليات ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر