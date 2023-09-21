"أهمية الماء في حياتنا" ورشة حكي للأطفال بثقافة البداري

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة البداري برئاسة محمد أبورحمه ورشة حكي للاطفال بعنوان" أهمية المياه في حياتنا " وتم تنفيذها بمقر البيت

تحدثت فيها تحية احمد عن المياه ومصادرها حيث ان المياه هي سر الحياة كما تحدثت عن طرق المحافظة علي المياه مثل معالجة مياه الصرف الصحي ومراحلها واعادة استخدامها مرة اخري

يعد الماء من أكثر الموارد الحيوية أهمية في حياتنا. فهو ليس مجرد شراب يروي عطشنا، بل هو أيضًا عنصر أساسي في الصحة والنمو والعمليات الحيوية الأخرى في جسم الإنسان. لذلك، قررت ورشة حكي للأطفال بثقافة البداري أن تنظم ورشة توعية حول أهمية الماء في حياتنا.

تم تصميم هذه الورشة خصيصًا للأطفال بما يتناسب مع تفاهمهم واحتياجاتهم العمرية. الهدف الرئيسي من الورشة هو تعريف الأطفال بمدى أهمية الماء في صحتهم وحياتهم اليومية. ستقدم الورشة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والممتعة التي تساعد الأطفال على فهم الفوائد الصحية للماء وكيفية استهلاكه بشكل صحيح.

سيتعلم الأطفال في الورشة أن الماء يلعب دورًا هامًا في ترطيب أجسامهم وإبقائها منتعشة. ستتضمن الأنشطة توضيح أهمية الشرب المنتظم للماء للحفاظ على توازن السوائل في الجسم والتأثير الإيجابي على صحة الجلد ووظائف الأعضاء. سيتم طرح أسئلة لتفاعل الأطفال، وستكون هناك جلسة نقاش قصيرة حول أفضل السلوكيات في استهلاك الماء.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الورشة أنشطة تفاعلية أخرى مثل اللعب بالماء وتحديد أحجام زجاجات الماء الصحية. ستتم دعوة الأطفال لإحضار زجاجات الماء الخاصة بهم، وسيطلب منهم ملء الزجاجات بالماء وتحديد كمية الماء التي يجب شربها في اليوم. سيتم تشجيع الأطفال على مشاركة وتحسين ممارساتهم الشخصية لضمان استهلاك الماء بشكل صحيح.

نظرًا لأن الورشة موجهة للأطفال، ستشمل أيضًا عروضًا مرئية مبسطة وقصصًا تفاعلية مختلفة لشرح الأفكار الرئيسية ولفت الانتباه. ستستخدم الورشة ألعابًا وأدوات ممتعة لجعل العملية التعليمية أكثر إشراكًا وتسلية.

تعد ورشة "أهمية الماء في حياتنا" فرصة مثالية لتوعية الأطفال ومساعدتهم في اكتشاف أهمية شرب الماء بشكل صحي مبكرًا. من المتوقع أن تبقى فوائد هذه الورشة مع الأطفال طوال حياتهم، مما يشجعهم على اتباع سلوك صحي يتضمن استهلاك الماء بانتظام والاهتمام بصحتهم العامة.