تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد



واستقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الاطفال في ختام فعاليات الورشة الفنية بمقر المكتبة قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية للأطفال بعنوان " الرسم علي الورق المقوى " حيث قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة علي ورق الكرتون وتم تكريم المتميزين وتم منحهم جوائز رمزية

تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن أساسيات الرسم البسيطة على ورق الكرتون. قامت الفنانة نسرين بتوجيه الأطفال وتعليمهم تقنيات الرسم المتنوعة، مما ساعد على تنمية مهاراتهم الفنية وإبراز إبداعهم الشخصي.

تم تكريم المتفوقين في الورشة ومنحهم جوائز رمزية تقديرًا لجهودهم وإلهامهم في الفن. كان الأطفال متحمسين وسعداء جدًا بهذه الجوائز وتشجيعهم للمضي قدمًا في رحلتهم الفنية.

تعد هذه الورشة الفنية مثالًا رائعًا على الجهود التي تبذلها مكتبة آل عابدين بموشا في دعم وتطوير قدرات الأطفال في المجال الفني. إن تقديم فرص للأطفال لاكتشاف مواهبهم والتعبير عن أنفسهم من خلال الفن يعزز ثقتهم وإبداعهم.

يتطلع فريق المكتبة إلى استمرار تنظيم فعاليات وورش عمل فنية مميزة، بهدف إلهام وتعزيز الشباب والأطفال في المجتمع بالتعلم الإبداعي والفني. قدمت مكتبة آل عابدين بموشا نموذجًا يحتذى به في تعزيز الثقافة الفنية والفكرية بين الأجيال الصاعدة.

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا