ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

تمضي ورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان في نجاحها المتواصل، حيث تقدم فرصة للمشاركين لاكتساب مهارات جديدة في مجال الخياطة والتصميم. تم تنظيم هذه الورش بالتعاون بين قصر ثقافة أسيوط ومجموعة من الخياطين والمصممين حيث قدمت مصممة الازياء نجلاء محمود شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة المبدئية وشرح مفصل عن أهمية الخياطة والأدوات المطلوبة .

تعتبر هذه الورش فرصة مميزة للمشتركين من مختلف الأعمار لاكتشاف مواهبهم الإبداعية في مجال الخياطة. فهي توفر لهم المعرفة الأساسية في تقنيات الخياطة من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمواد. وتساعد الورش الأشخاص على تطوير مهاراتهم العملية في مجال الخياطة وتصميم الملابس، وتلهمهم لابتكار قطع فريدة وأنيقة.

تتنوع مواضيع ورش التفصيل والخياطة التي تُقدم في قصر ثقافة أسيوط، حيث يتم التركيز على تعلم تقنيات الخياطة الأساسية مثل قص وتركيب الأقمشة وخياطة الأكمام والياقات، ويتم تعليم الطلاب أيضًا كيفية اختيار الأقمشة المناسبة وتنسيق الألوان والنقشات.

تستمر هذه الفعاليات بشكل دوري في قصر ثقافة أسيوط لتعزيز الثقافة المحلية وتوفير مجال للتعلم والتفاعل الإبداعي. إن تنظيم هذه الورش يعكس الاهتمام المستمر بتعزيز الفنون التقليدية والحرف اليدوية في المجتمع، ويعزز حب الفن والإبداع لدى الشباب والكبار على حد سواء.

إن ورش التفصيل والخياطة الفعالة التي تُقدم بقصر ثقافة أسيوط لها تأثير إيجابي على المشاركين، حيث تساهم في تنمية مهاراتهم وبناء ثقتهم بأنفسهم في هذا المجال. كما تُعد هذه الورش فرصة للتواصل والتفاعل بين المشتركين والخياطين والمصممين المحليين، وتشجع على تبادل الخبرات والأفكار.

بالنظر إلى النجاح المتواصل لورش التفصيل والخياطة بقصر ثقافة أسيوط، يمكننا أن نتوقع استمرار تنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، مع توفير فرص للمجتمع للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم في مجال الخياطة والتصميم.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وانطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط