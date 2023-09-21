ملتقى ثقافي ضمن برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج



ليلة أدبية جديدة شهدها قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علوى بيوض ضمن فعاليات برنامج الإبداع الذي ينظمه نادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج برئاسة الشاعر روماني يسرى وبإشراف محمد محمود صالح مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج يهدف هذا الملتقى إلى توفير منصة متميزة للكتاب والأدباء للاجتماع وتبادل الأفكار والآراء والتجارب الأدبية

وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسي و الشاعر عصام همام والشاعر محمد دسوقي قبيصي والشاعر محمد علي الاسيوطى والاديب احمد راشد البطل رئيس نادى القصة باسيوط والشاعر عبدالرحمن مدين

وقد تم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة

يعد هذا الملتقى فرصة قيمة للمثقفين وعشاق الأدب للتعرف على الكتّاب الموهوبين والمبدعين الذين يعيشون وينشرون في المدينة ومناطق الجوار. يقدم الملتقى منصة للكتّاب لمشاركة قصصهم ورواياتهم وقصائدهم أمام جمهور المهتم، والاستماع إلى تقييمات وآراء الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يتاح للحاضرين فرصة التبادل الثقافي والتعارف واكتساب المعارف الجديدة في مجال الأدب، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية.

تنظم فعاليات الملتقى مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تشمل الندوات الأدبية والنقاشات الفكرية وورش العمل، حيث يتم مناقشة الجوانب الجديدة والمستجدة في الأدب والتعبير الأدبي. تشارك في هذه الفعاليات نخبة من الأدباء والمفكرين المعروفين على المستوى المحلي والإقليمي، مما يضفي على الملتقى طابعًا فريدًا وشهرة واسعة.

تعد فعاليات الملتقى فرصة لابتكار وتطوير الأفكار والمهارات الأدبية للمشاركين، وتعزز الحرية الإبداعية وتشجع على التجربة والابتكار في مجال الكتابة والتعبير الفني. إن البرنامج المتنوع الذي يوفره الملتقى يؤكد على أهمية الأدب كوسيلة فعالة للتواصل والتعبير الثقافي، وتعزيز التفاهم والتسامح والتواصل بين أفراد المجتمع.

من المتوقع أن يحظى هذا الملتقى الثقافي بمشاركة واسعة من الجمهور المهتم بالأدب والثقافة، وأن يساهم في إثراء الحياة الثقافية لمدينة أبوتيج ومنطقتها. كما يساهم الملتقى في تعزيز الانفتاح الثقافي والتربية الأدبية، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقراءة والكتابة والتعبير الثقافي المبدع. إن الأدب والثقافة هما ركيزتان أساسيتان في بناء المجتمعات، ويعمل هذا الملتقى على ترسيخ هذه القيم وتمكين المبدعين والمثقفين من الظهور والإسهام في مجتمعهم.

ويأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط

ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج

ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج