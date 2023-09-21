علاج أكثر من مليون مواطن بمستشفيات بسوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبيه لأكثر من مليون و100 الف مواطن من خلال العيادات الخارجيه المختلفة التخصصات بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة وذلك منذ بدايه العام الحالي 2023 وحتى شهر يوليو من نفس العام

وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن مستشفيات المحافظة التابعة للقطاع الصحي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتوسع بوحدات العناية المركزة وتطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة حيث تم إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة واجهزة المعامل والمناظير والعمليات و أجهزة العلاج الطبيعي وغيرها من الأجهزة الهامة

وأضاف النجار، أن تلك الخدمات شملت الكشف وإجراء الفحوصات الطبية للمرضى، موضحاً انه تم إجراء اكثر من 76 الف عملية جراحية واستقبال ما يقرب من 3 آلاف و 184 حالة عناية بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة المشار اليها.

وأضاف أن فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بالمديريه تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات وتقوم بإعداد تقارير لمعرفه السلبيات والمعوقات ووضع الحلول المناسبه لها مما يساعد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي اكمل وجه

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالفرق الطبية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لراحة المرضي، وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لخدمة اهالينا من المرضي.