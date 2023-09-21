كانتي يقود الاتحاد للتقدم على الفتح في الشوط الأول

حقق نادي الاتحاد سيطرة وتقدم كبير على مجريات الشوط الأول من المواجهة الجارية أمام نادي الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يتقدم على الفتح في الشوط الاول

افتتح التسجيل اللاعب مروان سعدان لنادي الفتح في الدقيقة 30 عن طريق كرة ثابته استقبلها اللاعب داخل منطقة الجزاء ليسكنها شباك مارسيلو جروهي، وتمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 من النصف الاول للمواجهة.

أضاف نجولو كانتي الهدف الثاني لنادي الاتحاد في الدقيقة 46 ليكون أفضل لاعب في الشوط الاول بعدما صنع الهدف الاول لرومارينيو.

بتلك النتيجة يكون نادي الاتحاد على صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يتوقف رصيد نادي الفتح كما هو في المركز السابع بـ 11 نقطة.