وزارة الرياضة تطلق قافلة الشباب والمناخ بالتعاون مع اليونيسف بمحافظة مطروح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الملتقيات البيئية بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ، بالتزامن مع انعقاد النسخة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ للشباب (LCOY Egypt)وذلك للعام الثانى على التوالى بمختلف محافظات الجمهورية والتى بدأت بتنفيذ قافلة من النشء تجوب محافظة مطروح وذلك بمشاركة ٢٠٠ ناشئ.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يوكد دعمه التام لدور المبادرة وأهميتها في توعية الشباب مؤكداً على أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التوعية ، وفقا لطبيعة كل محافظة خاصة التوعية من مخاطر استخدام البلاستيك على البيئة ومياه البحر مع الاقبال السياحى على المحافظات الساحلية ومنها مطروح .

والجدير بالذكر أنه سيتم تواجد ١٠٠ شاب من منفذى المبادرة بالمحافظة بمكتبه مصر العامة و١٠٠ آخرين بمركز شباب مطروح مع أقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة ، ويجوب الكرفان الذى يعمل كقافلة توعوية للشباب ، عددا من مدن ومراكز المحافظة ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الايجابى مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخى للأجيال القادمة ،وإعادة الاستغلال الأمن للمخالفات وتدويرها .