"أهمية الوعي بالموارد المائية" في محاضرة بثقافة الحوطا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

تم عقد محاضرة تثقيفية من قِبَل المكتبة الثقافية بالحوطا برئاسة ربيع عبد الرحمن حول "أهمية الوعي بالموارد المائية". تم تسليط الضوء في هذه المحاضرة على أهمية الموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها. وتم التأكيد على أن الموارد المائية هي المورد الأساسي لحياة الإنسان والحيوانات والنباتات.

حاضرها الدكتور طه عبد الكريم والذي قدم مجموعة من التساؤلات حول قضية نقص الموارد المائية حيث أن تعد مشكلة نقص المياه من أهم القضايا التي تركز عليها منظمات حقوق الإنسان لذلك وضعت هذه المنظمات هدف إيصال المياه الصالحة للشرب على رأس أولوياتها في تحقيق التنمية العالمية ومع جميع هذه المحاولات لتحقيق هذا الهدف إلا أن النمو السكاني والتلوث المتزايد والتغير المناخي بسبب الاحتباس الحراري أدي إلى استمرار هذه الظاهرة بشكل متزايد

تم التحدث عن أهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بطريقة مستدامة، وكذلك تعزيز التوعية حول الحاجة إلى تحسين الإنتاجية المائية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

وشملت المحاضرة أيضًا الدور الحيوي للمياه في الحياة اليومية، وكيف يؤثر نقص المياه على الصحة والبيئة. كما تم كذلك ذكر أهمية الاستدامة في تطوير البنية التحتية المائية لتوفير المياه النقية وتعزيز الصحة العامة.

وخلصت المحاضرة بأن الموارد المائية هي أساس الحياة والزراعة والصناعة وأن الحفاظ عليها يتطلب التعاون والتوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث وتوفير المياه النقية. ويشكل الوعي بالموارد المائية جزءًا هامًا من التنمية المستدامة وهو مفتاح لضمان مستقبل مستدام للجميع.