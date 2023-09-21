عاجل
أبو مازن: لا أتقبل عدم اعتراف أمريكا وأوروبا بـ"فلسطين" بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض هاني فرحات: كنت محظوظا بالتعاون مع عمرو دياب في بداية مشواري مصر تقتحم مجال تصدير محطات الطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.. فيديو
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الموسيقار هاني فرحات: قدرات مصر تؤهلها لتكون الأولى على مستوى السياحة في العالم

الموسيقار هاني فرحات
الموسيقار هاني فرحات

قال الموسيقار هاني فرحات، إن قدرات مصر تؤهلها لتكون الأولى على مستوى السياحة في العالم، موضحًا: "دور مصر الذي كتبه الله عليها هو أن تكون عاصمة الفنون وأم الفنون". 

 

مهرجان الموسيقى العربية 

 

وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر استعمرت وجدان الوطن العربي بفنونها، مصر كُتب عليها أن يولد فيها موهوب أو مثقف كل يوم، وهذه نعمة أنعم الله بها على مصر".

 

وتابع الموسيقار: "بالنسبة إلى مهرجان العلمين، فإننا إن ذهبنا إلى العلمين أو الساحل الشمالي، فإننا سنشعر بالنعمة التي أنعم الله بها على هذا البلد، نتحدث عن أجمل بحر وأجمل رمال، والعالم كله لم يشهد شيئا كهذا، وبالتالي، فإن مهرجان العلمين يعبر عن دور مصر الريادي، ومن ثم، فإن أي حدث تنظمه أي مصر يجب أن يحقق نجاحا كبيرا، وأتمنى أن تشهد مصر تنظيم 50 مهرجاناً علمين، فهي تستحق أن تشهد مهرجانات طوال العام".

 

مواد متعلقة

دعوة للأطفال وذوي الهمم للمشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

الأوبرا تبدأ فى تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

محاولة للتكريم.. دار الأوبرا تسعي لحضور جورج وسوف مهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية|جلسات تحضيرية للدورة الـ 32 (صور)
الجريدة الورقية