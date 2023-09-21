الموسيقار هاني فرحات: قدرات مصر تؤهلها لتكون الأولى على مستوى السياحة في العالم

قال الموسيقار هاني فرحات، إن قدرات مصر تؤهلها لتكون الأولى على مستوى السياحة في العالم، موضحًا: "دور مصر الذي كتبه الله عليها هو أن تكون عاصمة الفنون وأم الفنون".

مهرجان الموسيقى العربية

وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر استعمرت وجدان الوطن العربي بفنونها، مصر كُتب عليها أن يولد فيها موهوب أو مثقف كل يوم، وهذه نعمة أنعم الله بها على مصر".

وتابع الموسيقار: "بالنسبة إلى مهرجان العلمين، فإننا إن ذهبنا إلى العلمين أو الساحل الشمالي، فإننا سنشعر بالنعمة التي أنعم الله بها على هذا البلد، نتحدث عن أجمل بحر وأجمل رمال، والعالم كله لم يشهد شيئا كهذا، وبالتالي، فإن مهرجان العلمين يعبر عن دور مصر الريادي، ومن ثم، فإن أي حدث تنظمه أي مصر يجب أن يحقق نجاحا كبيرا، وأتمنى أن تشهد مصر تنظيم 50 مهرجاناً علمين، فهي تستحق أن تشهد مهرجانات طوال العام".