شهد قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان ورشة حكي شعبي للسيدات حيث قدمت رشا ابوالعلا ورشة حكي شعبي تحت عنوان " عادات وتقاليد الاحتفال بالمولود " وتناول أمور متعددة في هذه الورشة، بدءًا من الأسباب التي تدعو العائلة إلى الاحتفال بقدوم المولود، وكيفية الإعداد لهذه المناسبة السعيدة. تضمنت الورشة أيضًا شرحًا للطقوس والتقاليد التي تصاحب احتفالات السبوع.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وألقت رشا أبوالعلا الضوء على الموروث الثقافي للاحتفال بالمولود وأهميتها في المجتمع. تمت مناقشة عادات الاحتفال في الأيام العادية وأيضًا في مناسبات محددة مثل السبوع، وهو حفل يقام عادة بعد سبعة أيام من ولادة الطفل.

واستعرض الطقوس والتقاليد المرتبطة بهذا الحدث، بدءًا من التحضيرات قبل الحفلة وتزيين المكان بألوان مبهجة والإعداد للطعام والحلويات التي ستقدم للضيوف. كما تعرضت الورشة لشرح طرق التواصل مع الأهل والأصدقاء لإطلاعهم على تفاصيل الاحتفال وتثمين مشاركتهم في فرحة العائلة.

وقدّرت السيدات في الورشة توثيق هذه التقاليد والموروثات الثقافية التي تنتقل من جيل إلى جيل، والتي تعزز الروابط العائلية والمجتمعية. كما ألقت الورشة الضوء على أهمية الحفاظ على هذه العادات ونقلها إلى الأجيال القادمة، للمساهمة في صون الهوية الثقافية للمجتمع.

واختتمت الورشة بوقت للأسئلة والمناقشة، حيث تم استباق التساؤلات وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركات. واختتمت الورشة بجلسة تحفيزية، تشجيعاً للسيدات على ممارسة الحكي الشعبي وتوثيق التراث الثقافي الغني الذي يمتلكه المجتمع.

ويعتبر قصر ثقافة أسيوط مسرحًا للأنشطة الثقافية والترفيهية التي تساهم في تعزيز الوعي الثقافي والتنوع في المجتمع. بهذه الورشة قدمت صفاء حمدان، رئيسة قصر ثقافة أسيوط، فرصة للسيدات لاستكشاف ومشاركة تراثهن الثقافي، وترسيخ روابطهن مع جميع أفراد المجتمع، وبناء شبكات اجتماعية قوية تتجاوز الحدود الجغرافية والاجتماعية.

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط

ورشة حكي شعبي للسيدات بقصر ثقافة أسيوط