طارق حامد: الهلال نجح في حصد نقطة ولا يهمنا الأسماء

تحدث النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي، عن التعادل أمام نادي الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، بدوري روشن للموسم الحالي 2023-2024.

تصريح مثير من طارق حامد عن تعادل الهلال مع ضمك

وقال طارق حامد لاعب وسط نادي ضمك ونجم الاتحاد السابق: "نجح الهلال في الخروج بنقطة من اللقاء اليوم أمامنا، نستحق تحقيق الانتصار وحصد الثلاثة نقاط أكثر من الزعيم، قدمنا مستوى جيد للغاية في العمل الجماعي في حالات الدفاع والهجوم كفريق واحد، والذي أكد عدم خسارتنا اليوم".

تابع الدولي المصري: "حصلنا على نقطة لكننا خسرنا نقطتين، وفريقنا يستحق ان يكون أفضل من الحالة التي هو عليها الآن".

وعن مواجهة نادي الهلال الذي يمتلك نجوم عالميين، قال طارق حامد: "يمتلك نادي الهلال أسماء كبيرة داخل الميدان ومعه جمهور كبير، لكن الأمر في النهاية هو فريق ضد فريق، وداخل الملعب فإن الأسماء لا تعني شيء، ما يؤثر على النتيجة هو المجهود لتحقيق الانتصار، فهناك لاعبين كبار لكنهم لا يبذلون مجهود داخل الملعب، فالملعب هو الفيصل".

اختتم طارق حامد تصريحاته عقب مباراة الهلال وضمك بأن الفريق يحتاج لتحقيق انتصار، ويعمل بالفعل على ذلك خلال الفترة الحالية.