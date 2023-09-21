استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الاطفال

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وفي هذه الورشة الفنية، تعلم الأطفال فن الرسم والتعبير الفني. استخدمت الفنانة ولاء فرحات أساليب متنوعة في التعليم، بما في ذلك تقديم المفاهيم الأساسية للفن وتوجيه الأطفال في استخدام الألوان والفرشاة بشكل صحيح. كما قامت بتعريفهم على العديد من التقنيات الفنية المختلفة مثل الرسم بالقلم الرصاص والزيت والأكريليك. تم توفير كل المواد الفنية اللازمة للأطفال لكي يتمتعوا بتجربة فنية كاملة.

وكانت الورشة فرصة رائعة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية. كانوا يستمتعون بإنشاء لوحات فنية جميلة وملونة، وتحويل أفكارهم ومشاعرهم إلى صور فنية رائعة. كما تعلموا كيفية التعاون مع بعضهم البعض والاستماع إلى آراء الآخرين.

ولاحظ المشرفون على الورشة تطورًا ملحوظًا في قدرات الأطفال وإبداعهم في الفن. كانوا يظهرون رغبة كبيرة في التعلم والاستكشاف وتجربة تقنيات جديدة. كما تأثروا بأساليب وأعمال الفنانة ولاء فرحات، وكانوا يحاولون تطبيق بعض تقنياتها الفنية في أعمالهم الفنية.

وتم تعزيز حب الفن والجمال لدى الأطفال من خلال هذه الورشة. أكدت الفنانة ولاء فرحات أهمية التعبير الإبداعي والتفكير الإبداعي في حياة الأطفال. كما شجعتهم على الاستمرار في ممارسة الفن واستكشاف مواهبهم الفنية.

في النهاية، يعتبر قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر مكانًا مثاليًا لتنظيم مثل هذه الورش الفنية للأطفال. يساهم مثل هذا النشاط الإبداعي في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع وتطوير قدرات الأطفال في هذا المجال. يجب أن تستمر هذه الجهود في تنظيم المزيد من الأنشطة الفنية للأطفال لتعزيز اهتمامهم بالفن وتطوير مهاراتهم الفنية.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط