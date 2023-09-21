نادى أدب أبنوب يناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



وعقد بيت ثقافة ابنوب برئاسة محمود عبد الرؤوف الجيار ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنانج نادى الادب برئاسة الأديب الدكتورعبد الهادى يونس.



وتحدث الدكتور عبد الهادي يونس رئيس نادي الادب في مقدمة عن علم العروض و فائدة علم للعروض ومنها صقل موهبة الشاعر والتمييز بين الشعر والنثر والقدرة على قراءة الشعر بطريقة صحيحة.



واختتمت فعاليات الملتقي بالاستماع الى اعمال اعضاء النادي منها العديد من القصص القصيرة قدم خلالها الأديب مصطفى بدوي بعنوان " على حافة المصيدة " بينما قدم محمود بغدادي وقصة قصيرة بعنوان " ضجيج " وقدم الأديب الروائي صابر فتحي قصة قصيرة بعنوان " فيضان " وأخرى بعنوان " سلم " وبعض اعمال المواهب ايمان محمد واحمد جابر

في لقائه الأسبوعي، يواصل نادي أدب أبنوب شرح علم العروض، وهو فن قديم في الأدب العربي يتعامل مع مقاييس الشعر وأنماطه. يقوم أعضاء النادي بمناقشة أعمال الأدب الشبابية ومناقشة أعمال مبدعين شباب.

ويتمحور حديثهم حول فهم العروض الشعرية واستخدامها بشكل صحيح في القصائد والنصوص الأدبية المعاصرة. يشرح النادي مفهوم البحور والقافية والوزن، ويعرض أمثلة عملية على كيفية تطبيقها في الشعر الحديث.

ويدرس النادي أعمال مبدعين شباب ويناقش الأفكار والمواضيع التي تناولوها في أعمالهم الأدبية. يستعرض الأعضاء مجموعة متنوعة من القصص القصيرة والروايات والشعر، ويتبادلون آراءهم وتحليلاتهم حولها.

ويهدف نادي أدب أبنوب إلى تعزيز الثقافة الأدبية بين الشباب وتوفير بيئة تشجعهم على التعبير عن أفكارهم ومشاركة مواهبهم الأدبية. يهدف النادي أيضًا إلى تعزيز فهم الأدب العربي التقليدي ودمجه مع الأدب الحديث.

ويعتبر نادي أدب أبنوب ملتقى للكتاب والمثقفين الشباب الذين يتواصلون ويتبادلون الأفكار والأفكار الإبداعية. يعمل النادي على تنظيم ندوات وورش عمل للمساهمة في تطوير مهارات الكتابة وفهم الأدب العربي، وكذلك تنظيم مسابقات أدبية لتشجيع الشباب على المشاركة والتميز.

في النهاية، يعكس نادي أدب أبنوب الحاجة الملحة لتعزيز الأدب العربي بين الشباب وتوفير فرص للتعلم والتفاعل الثقافي. يعمل النادي على تحفيز الشباب على استخدام الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم وتعزيز حبهم للأدب العربي التقليدي والمعاصر.

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب

نادى أدب أبنوب يواصل شرح علم العروض ويناقش الأعمال الأدبية للمبدعين الشباب