تألق مصري في اليوم الأول لـ البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي

أقيمت اليوم الخميس، فعاليات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي في يومها الأول، والمقرر لها ان تقام خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر الجاري داخل صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تألق مصري في البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي

وشهد اليوم الأول من البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي تألق مصري ملحوظ وتأهل العديد من اللاعبين إلى منافسات نصف النهائي على صعيد الفردي بمختلف التصنيفات سواء على صعيد الرجال وللسيدات.

وتأهل كل من ممدوح تمام وأحمد المحص وخالد رمضان وعلي نصر إلى نصف نهائي التصنيف من 1 إلى 3، فيما وصل حسن طلبة وأيمن زناتي إلى نصف نهائي التصنيف الخامس.

وفي التصنيف السادس تأهل كل من مروان السكري ومدحت أبوالخير، فيما وصل كل من سيد يوسف ومحمود بشير وابوستيت عبدالمنعم إلى نصف نهائي التصنيف السابع.

وتمكن كل من عماد شعبان وكريم صادق من الوصول إلى نصف نهائي التصنيف الثامن، بينما تأهل حسين حسن إلى نصف نهائي التصنيف التاسع ونجح عبدالرحمن عبدالوهاب في الوصول لنفس الدور في التصنيف العاشر.

وعلى صعيد السيدات، تمكنت فايزة محمود من التأهل لنصف نهائي التصنيف 4 و5، بينما وصلت كل من إيمان محمود وهناء حماد وهاجر السيد إلى نصف نهائي التصنيف من 6 إلى 8.

كما شهدت التصنيفات التي تقام من دور واحد ومجموعة واحدة حفاظ المصريين المشاركين على حظوظهم في حصد الميداليات حيث ستقام غدا المباريات الختامية على صعيد منافسات الفردي للرجال والسيدات.