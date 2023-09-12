لعشاق الحلويات.. اصنعي كيكة كريم كراميل الشهيه

كيكة كريم كراميل من الحلويات اللذيذة التي تتميز بقوامها الهش الخفيف، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في وقت قياسي.

كيكة كريم كراميل

طريقة عمل كيكة كريم كراميل

المقادير

- حليب : كوب

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- كريم كراميل : مغلف

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الحليب، والسكر، وبودرة الكريم الكراميل، واخلطي المكونات، ثم أضيفي الزيت بالتدريج مع الخلط حتى تتجانس المكونات.

خذي من الخليط كوب إلاّ ربع وضعيه في الثلاجة لإستخدامه لاحقاً.

أضيفي البيضة مع الفانيليا فوق الكمية المتبقية، ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر تدريجياً واخفقي جيداً.

ادهني صينية خبز متوسطة الحجم بالزبدة ورشيها بالسكر البودرة، ثم اسكبي الخليط فيها.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-30 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم أضيفي باقي كمية خليط الكريم كراميل البارد فوقها.

ضعي كيكة الكريم كراميل في طبق التقديم وقدميها.