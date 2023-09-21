ضبط محطتي بث تليفزيونى دون ترخيص في الشرقية

القت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص بالشرقية، لقيامهم بإنشاء محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم وضبطهم وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، وكذا ضبط (2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية)، وكذا (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة)

محطتي بث تليفزيونى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون

كما تم ضبط (مالكى شبكة بث تليفزيونى - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية)، وكذا ضبط (2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية).



وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.