الخميس 21/سبتمبر/2023 - 08:27 م 9/21/2023 8:27:34 PM

الأسبوع الماضى كتبت مقالا بعنوان (الفلاح المصرى ركيزة اساسية من ركائز التنمية) ناشدتُ فيه الدولة دعم الفلاح المصرى؛ وذلك لدوره المهم فى دعم الاقتصاد.

والحقيقة لم أكن اتخيل أن تأتى الاستجابة بهذه السرعة، فمنذ أيام أصدر الرئيس السيسى حزمة قرارات لدعم المواطن، وكان للفلاح المصرى نصيب لا بأس به من هذه القرارات.

قرارات الرئيس السيسى الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين فيها، إحساس كبير من القيادة السياسية بمطالب الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وتؤكد أنه قريب منهم، خاصة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومما لا شك فيه أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف لتحسين حياة المواطنين، تعكس وقوف الرئيس السيسى وانحيازه للمواطن البسيط فى تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعكس مدى اهتمامات وأولويات الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات التى تأتى دائما فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، وقد شملت قرارات الرئيس السيسى التى أصدرها خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكل العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

أرى أن هذه القرارات جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، توقيت يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التى يشهدها العالم بأسره، كما تؤكد هذه القرارات أن الرئيس السيسى سيظل هو الداعم الأول لكل المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الكادحة التى عاهدت الرئيس بأن تقف بجانب وطنها حتى يتم بناؤه من جديد.

حفظ الله مصر.