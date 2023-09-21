روسيا تُعلن استهداف تجمع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن وحداتها استهدفت بقذائف الهاون تجمعًا لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه مما تسبب بإلحاق خسائر في صفوف القوات الأوكرانية ودفعها إلى الانسحاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية اكتشفت باستخدام الطائرات المسيّرة تجمعا لمشاة القوات الأوكرانية، وبعد ذلك تم نقل إحداثيات تواجدهم إلى أحد أطقم مدفعية الهاون الروسية.

وقال أحد أفراد الطاقم الذي يحمل لقب "إيليس": "المسافة سمحت لنا بإحداث أضرار كبيرة"، وخلال دقائق تم قتل وجرح عدد من مقاتلي قوات كييف بنيران قذائف الهاون من عيار 120 ملم.

مكارثي يمنع زيلينسكي من إلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي

منع رئيس مجلس النواب الأمريكي، "كيفن مكارثي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونجرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن "مكارثي قال إنه لم يكن هناك وقت كاف للخطاب نظرا للأسبوع المتوتر والشاق الذي شهده المشرعون".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن زيلينسكي يزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم المستمر من أهم حليف له، الولايات المتحدة، للتهديد.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.