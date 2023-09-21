بكري: السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال أيام (فيديو)

توقع الإعلامي مصطفى بكري، أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، خلال الأيّام القليلة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «هذا الأمر تم حسمه، وأنا أقل لكم معلومة إن الرئيس السيسي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أنه يرشح نفسه أمام الشعب المصري ويقدم رؤية تتحدث عن الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والتحديات التي تواجه مصر والمشاكل الحياتية العديدة».

وتابع مصطفى بكري، أنّ المرشحين الآخرين ستكون لهم رؤية أو برنامج كل واحد منهم سيعلن ماذا سيفعل حيال المشكلة الاقتصادية، مردفا أن الأسعار في ازدياد وهناك تداعيات أزمة عالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونسألهم عن خطتهم لحل المشكلات.

