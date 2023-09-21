تدابير حكومية لضبط الأسعار.. وقف تصدير البصل وممارسة عالمية للقمح

تسعى الحكومة المصرية لضبط الأسعار داخل الشارع المصري بعدد من التدابير الحكومية التي من شأنها تخفيف المعاناة على المواطن المصري وخفض الأسعار نسبيًا للعديد من السلع المهمة.

كانت أبرز تلك القرارات الحكومية حظر تصدير البصل بقرار من مجسي الوزراء أمس فضلا عن مد قرار حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى اليوم.



حظر تصدير السكر



في هذا السياق مددت، اليوم الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وفق "رويترز".

وفي 17 أغسطس الماضي بدأت مصر تداول سلعة السكر على منصة البورصة المصرية للسلع، وباعت 5 آلاف طن بسعر 24.5 ألف طن وفق ما ذكره رئيس البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي.

إيقاف تصدير البصل

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.



ممارسة دولية للقمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، 2023/9/19، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.

