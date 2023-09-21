فايد: قرار وقف تصدير البصل خطوة حكيمة من الحكومة

صرح محمد عبداللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بأن قرار وقف تصدير البصل هو خطوة حكيمة وموفقة من الحكومة تهدف إلى منع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار البصل في الأسواق.

فعلى الرغم من أن هذا القرار تأخر قليلا، إلا أنه سيؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار البصل.

وقف تصدير البصل

وفي سياق متصل، أكد أحمد أمين عبد الغني أمين عام الغرفة التجارية أننا ندرك أن وقف التصدير سيجبر مخزني البصل على طرح كمياتهم في السوق المحلية.

واختتم من المتوقع أن يستغرق شهرين قبل أن يعود البصل إلى السعر الطبيعي، خاصة مع بدء طرح محصول البصل الجديد في الأسواق.