بكري ينفعل على الهواء: البصل يوصل لـ30 جنيه ليه هو تفاح

انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء في أثناء حديثه عن ارتفاع أسعار السلع مرة أخرى بعد إعلان زيادة المرتبات، مطالبا الحكومة بإجراءات عملية لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر بالأسواق.

أسعار البصل في الأسواق المصرية

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: « الناس هتستحمل إيه ولا إيه، الناس بصراحة تعبت أنا بستغرب سايبين التجار في الأسواق تقطع في الشعب المصري ليه وكل واحد يعلي بمزاجه، مش هينفع الاستمرار بالشكل ده لأنه يجهض أي محاولات للتنمية».

ووجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «الناس مش ناسية مواقفك ولا الإنجازات لكن الناس تعتب على الأسعار والمواطنين تعبوا، وأنا عارف إنك حاسس بالناس لكن الإجراءات العملية اللي تحت بتقول إن مفيش حاجة بتتعمل».

وتابع أن الحكومة تركت المواطن فريسة للتجار والمستغلين والذين لا ضمائر لديهم، مردفا أن معاناة المواطنين لها مردود سلبي.

أشار إلى أنه لا مبرر من وصول سعر البصل إلى 30 جنيها لأنه ليس تفاحا، كما أنه لا يصح أن يصل سعر كيلو الطماطم إلى 25 جنيها رغم أنها تزرع في أرض مصرية.

وتابع: أنه بالإشارة إلى أنّ المواطن البسيط لا يستطيع الاستمرار في ظل هذه الأسعار وجشع التجار، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تضمن وقف تلك الممارسات: «مفتش التموين فين؟ أي حد يستغل المصريين يتحاكم».

